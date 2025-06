La Fiorentina vuole tutelarsi in caso di addio di Dodô. Già scelto il sostituto, ma sulle sue tracce piomba un altro club di Serie A

Secondo Tuttosport la Fiorentina starebbe già sondando il terreno per alcuni laterali destri in caso di addio di Dodô. Il preferito dalla dirigenza gigliata è il terzino Nadir Zortea, su di lui però è piombato in queste ore anche un altro club.

Anche il Torino sul giocatore

La squadra in questione è il Torino di Baroni che è alla ricerca di esterni per il 4-2-3-1 del tecnico fiorentino. Zortea nella scorsa stagione ha collezionato 6 gol e 2 assist in 35 presenze nell’ultimo campionato. È valutato una decina di milioni trattatibili, con l’affare che può essere chiuso a una cifra intorno agli 8 milioni.

Ennesima sfida di mercato

Il prezzo del cartellino potrebbe però non essere l’unico ostacolo per i granata, ce n’è anche un altro: la Fiorentina. Anche la società viola, infatti, ha posato i propri occhi sul terzino, dopo che nelle ultime settimane ha conteso ai granata anche Jacopo Fazzini (preso proprio dai viola) e Tino Anjorin (che diventerà invece un calciatore del Torino).