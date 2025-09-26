Verso il derby, grave infortunio anche in casa Pisa. Stengs come Lamptey, costretto all'operazione: il comunicato

La Fiorentina ha già dovuto fare i conti con un infortunio grave, riguardante un nuovo acquisto costretto all'operazione - Tariq Lamptey. Situazione fotocopia anche in casa Pisa, prossimo avversario dei viola: Calvin Stengs si è recato addirittura in Finlandia per risolvere l'infortunio agli adduttori. I tempi di recupero previsti si aggirano intorno ai 3 mesi.

Il Pisa come la Fiorentina: un nuovo acquisto subito out per mesi

Questo il comunicato: “Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Calvin Stengs è stato sottoposto all’Hospital Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, ad intervento chirurgico eseguito dal Professor Lasse Lempainen e dalla sua equipe. Al termine del ciclo di controlli strumentali l’intervento si è reso necessario per il distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro, che è stato reinserito. Il Professor Lempainen si è detto soddisfatto della riuscita dell’intervento. Già avviato il percorso fisioterapico durante il quale saranno valutati i tempi per il recupero agonistico”.