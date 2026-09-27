Gonçalves sotto esame nell'amichevole col Signa. Per Parisi è ancora troppo presto, ma...

Tanti i giocatori, scrive quest'oggi Tuttosport, sotto osservazione nell'amichevoli di oggi contro il Signa, in programma alle 11 al Viola Park.

Atta e Goncalves sotto esame

Chi è particolarmente sotto esame è Pedro Goncalves frenato fin qui da qualche problema fisico e da un ritardo di condizione: la lunga sosta gli servirà per recuperare e farsi trovare pronto quando inizierà per la Fiorentina il suo vero campionato.

Per Parisi ci vorrà ancora tempo

Ancora lontano invece s’annuncia il rientro di Fabiano Parisi, impegnato nella riabilitazione per la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro subita a maggio contro la Juventus. L’ex empolese ha ricominciato a lavorare con il pallone: un importante passo in avanti per un giocatore che con la sua disponibilità e duttilità s’è dimostrato e si confermerà prezioso anche per le difficoltà che nel ruolo di terzino sinistro stanno incontrando Valdepenas e Viery.