FOTO - Visita speciale per il pesista tifoso viola Leonardo Fabbri: a Nottingham lo accoglie Milenkovic

Il difensore ex Fiorentina Nikola Milenkovic, adesso, è in forza al Nottingham Forest. E nella sua avventura in Premier League sta facendo molto bene: la squadra di Espirito Santo è addirittura terza da sola in classifica. E ieri c'era un grande amico del difensore serbo allo stadio.

Leonardo Fabbri va a trovare Milenkovic

In occasione di Nottingham-Tottenham, a vedere Milenkovic c'era l'atleta di lancio del peso e tifosissimo viola Leonardo Fabbri, ospite del difensore. L'ex Fiorentina gli ha anche regalato una maglia.

Ecco le foto dell'incontro: