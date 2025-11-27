Vilhjálmsson: "Conclusione corretta del processo per Gudmundsson, il procuratore distrettuale ha deciso di archiviare il caso"

Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, avvocato dell'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson, è intervenuto al portale mbl.is per commentare l'assoluzione dal processo del suo assistito:

“Conclusione corretta”

Vilhjálmsson ha commentato: "Questa è la conclusione corretta ed è stato confermato un verdetto ben motivato e ampiamente comprovato. Non ho ancora letto le motivazioni del verdetto e verificato se fossero le stesse di prima, ma questo non cambia il risultato, è un diritto legale e ovviamente non avrebbe mai dovuto esserci un'incriminazione in questo caso".

“La sentenza del tribunale distrettuale…”

E ha aggiunto: "Il Procuratore Distrettuale ha deciso di archiviare il caso. Il Procuratore di Stato ha deciso che dovesse essere emesso un atto di accusa, sia per errore di diritto che per errore di fatto, a mio parere. Poi è arrivata la sentenza del tribunale distrettuale, che è molto ben motivata, logica e giuridicamente corretta. Non c'è stata alcuna colpa, a mio avviso, come ora è stato confermato in tribunale",