I tifosi della Fiorentina hanno ormai imparato una regola fondamentale del loro status: non si può vivere mai una serata tranquilla, neanche dopo aver vinto una partita di andata per 3-0 in trasferta. Meno male che, come dice il proverbio, tutto è bene quel che finisce bene!

Luci e ombre nella prova di ieri sera

Primo tempo shock della Fiorentina, che va sotto di due gol nei primi 14 minuti. Grazie anche ai cambi, poi, la partita pian pianino modifica la propria direzione e nelle ultime battute la Viola ne fa tre e ribalta completamente il risultato.

Tante prove così e così, ma anche diverse decisamente migliori. Bene Viti, bene Fagioli, benino Fazzini (se non avesse avuto la sfortuna di centrare il palo in quell’azione da Alberto Tomba, il suo sarebbe stato un gol fantastico), molto bene i subentrati Gosens e Ranieri (che gioca appena quattro minuti, ma da autentico protagonista con gol e quasi assist).

Piuttosto una domanda sorge spontanea: perché non Martinelli? E non è certo una richiesta arrivata dopo la prova insufficiente di De Gea (e chi la poteva prevedere, dal giocatore forse più forte dell’intera rosa). Però se al classe 2006 non si dà fiducia nemmeno in una gara in cui si parte da 3-0 a favore, qualche interrogativo è automatico e nasce in maniera del tutto naturale.

Le ultime ore di mercato seguano il messaggio indiretto di Mister Pioli

Adesso arrivano le ultime ore di calciomercato che regaleranno sicuramente almeno un difensore, un centrocampista e, forse, un’alternativa sugli esterni. L'augurio è che siano tutti giocatori di livello, per ampliare le possibilità di scelta di Pioli, il quale, non rinunciando mai in queste prime tre partite a Fagioli e Dodô -nel caso del brasiliano, c’è da dirlo, Fortini viene da un infortunio che gli ha compromesso la preparazione-, un messaggio indiretto alla società lo ha mandato.

Gli auguri alla Fiorentina… con una grande speranza

In questi 99 anni la Fiorentina ci ha fatto soffrire e gioire (forse più soffrire), ma adesso l’augurio è il medesimo che l’allenatore del Polissya e la stessa società ucraina le hanno rivolto. Quello di vincere la Conference League nell’anno del centenario! Buon Compleanno Fiorentina!