Nel suo pezzo Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara prova a immaginare un mondo di dichiarazioni non in ‘calcese’, per poi ricollegarlo al mercato viola:

"Ma per gioco proviamo a immaginare un mondo ribaltato. Un luogo della comunicazione dove si parla al contrario. Immaginiamo un calciatore che arriva a Firenze e sentenzia davanti alle telecamere: “Ho scelto Firenze perché amo la tramvia. Mi rilassa guardare i lavori in viale Lavagnini”. Impossibile. Oppure: “Firenze buona tappa di passaggio e comunque mi hanno detto che se faccio bene poi mi vendono alla Juventus”. Oltraggio. Ciao, grazie di tutto e contratto stracciato.

Di sicuro chi viene a Firenze adesso due o tre verità le può dire serenamente: che il Viola Park è una struttura incredibile, che Firenze è bellissima (e grazie), che qui hanno giocato grandi campioni (è la ragione per cui a volte di viene da piangere per la nostalgia). Viene da dire: ricordiamolo a chi fa il mercato. Detto questo il Market Award spetta a Pantaleo Corvino. La Fiorentina ha venduto un suo acquisto (i soldi che entrano sono sempre merito suo) e li ha spesi comprando alla stessa cifra (forse qualcosa di più) un suo giocatore".