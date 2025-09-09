Quelle frasi su Terim e la Fiorentina che hanno scatenato la bufera intorno a Tedesco

Nelle prossime ore, Domenico Tedesco potrebbe diventare il nuovo allenatore del Fenerbahçe, prendendo il posto che è stato di José Mourinho.

Ma ad Istanbul, dove le rivalità sono veramente sentite (forse anche troppo), si è scatenata una sorta di bufera social nei confronti del tecnico italiano che ha però cittadinanza tedesca.

Galeotte le frasi sulla Fiorentina di Terim

Galeotte furono alcune sue frasi pronunciate su Fatih Terim (simbolo dei rivali del Galatasaray). “Sono rimasto colpito da Terim e dalla Fiorentina da lui allenata era una squadra fantastica” ha detto Tedesco nel 2020.

Salvo poi aggiungere: “Terim è un personaggio fantastico, lo ammiro molto”.

Percorso in salita

Ebbene, sembra incredibile, ma è così, quelle frasi non gli vengono tuttora perdonate e, qualora venisse nominato allenatore del Fenerbahçe, si troverebbe davanti ad un percorso in salita proprio per queste.