Altro che colonia, l'Umbria ormai si tinge di viola. Amatucci raggiunge quattro giocatori della Fiorentina: i dettagli

Amatucci lascia la Fiorentina in prestito

Sembra incredibile, ma non lo è: la Fiorentina è pronta a cedere in prestito il quinto calciatore alla Ternana. Si tratta del centrocampista classe 2004 Lorenzo Amatucci, che vestirà la maglia delle Fere fino al termine della stagione.

Ben 5 giocatori viola a Terni

Il giovane regista viola raggiungerà così Lorenzo Lucchesi, Costantino Favasuli, Christian Dalle Mura e Filippo Distefano, in quella che è una vera e propria colonia viola. Il giocatore aretino ha rifiutato sia Fortuna Sittard che Reggiana per spostarsi in Umbria, scegliendo la squadra di mister Breda.