Arthur l'unica nota lieta di una Fiorentina ancora indietro di condizione a Newcastle. Il difetto principale rimane sempre la fase difensiva

La Fiorentina in casa del Newcastle nella prima amichevole della Sela Cup di ieri ha sfigurato rispetto agli avversari: i viola si sono dimostrati indietro di condizione e bisognosi di rinforzi sul mercato. Si sono salvati soltanto Cerofolini, autore di buone parate in attesa che possa arrivare in questa sessione di mercato un nuovo portiere alla Fiorentina, e da Arthur. La Nazione di oggi risalta infatti i buoni spunti in regia del centrocampista brasiliano, che ha ormai chiaramente in mano le sorti ed il destino della squadra.

A testimonianza di questo nel pomeriggio di Newcastle c’è l’Illuminante la verticalizzazione per Gonzalez dopo un quarto d’ora di gioco, con l’argentino che poi conclude male a tu per tu con Dubravka. L’ex Juventus prova a dettare tempi e ritmi, ma la Fiorentina va spesso in difficoltà sulle imbucate centrali. Un difetto da provare a correggere nei prossimi test amichevoli, come quello di oggi contro il Nizza.