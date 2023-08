L'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, è ovviamente soddisfatto per quanto fatto vedere dalla propria squadra contro la Fiorentina e per la vittoria ottenuta in questa prima sfida (per la sua formazione e per i viola) nella Sela Cup.

“E' stato sicuramente un passo in avanti rispetto a quanto fatto in America - ha detto - Abbiamo giocato contro una buona squadra, ma abbiamo creato le migliori occasioni della partita e potevamo anche segnare almeno una rete in più”.

Poi ha aggiunto: “Li abbiamo limitati dietro, abbiamo concesso loro una sola buona chance nel match”.