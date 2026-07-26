Graziani: "Non mi fido dei risultati delle amichevoli, aspettiamo coi giudizi. La Serie A non è un campionato appetibile da anni"

Ciccio Graziani, in collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare anche le amichevoli estive delle squadre italiane, che hanno visto risultati altalenanti tra cui anche la sconfitta della Fiorentina contro il QPR.

Sulle amichevoli

“Io non mi fido dei risultati delle amichevoli: in questo periodo le squadre si allenano da 10 giorni, ci sono carichi di lavoro diversi. Aspettiamo ad esprimere giudizi”.

Sullo stato del calcio italiano

“Da ormai troppi anni non siamo più una Nazionale o un campionato appetibile, per via dell'esagerata tattica che non produce spettacolo. Il nostro è il campionato più difficile, non quello più bello: se un allenatore perde due partite è già in discussione, non c'è pazienza né la volontà di supportare i giovani talenti italiani”.