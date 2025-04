Gli abbonati del Betis hanno risposto presente: contro la Fiorentina ci sarà il tutto esaurito

La Fiorentina è attesa a Siviglia giovedì contro il Betis per l'andata delle semifinali di Conference League. E ad attendere i Viola ci sarà un Benito Villamarìn gremito.

La Fiorentina entrerà nel ‘calderone’ di Siviglia

Nelle precedenti gare casalinghe in Europa, contro Gent e Jagiellonia, i giocatori di Manuel Pellegrini sono stati spinti da 51 e 56mila spettatori. Cifre non confrontabili con la ridotta capienza forzata dell'attuale Artemio Franchi.

Gli abbonati hanno risposto presente

Ma per la “battaglia” di giovedì si va verso il sold out dell'impianto della periferia di Siviglia. Oltre 42 mila abbonati hanno già esercitato il diritto di prelazione, il resto dei posti disponibili è stato acquistato dai non abbonati e una piccola parte (circa 3mila) sarà ad appannaggio dei tifosi gigliati. I Verdiblancos, in lotta in Liga per la Champions (sono a -1) e reduci dal rotondo successo (5-1) contro il Valladolid, aspettano Palladino e la sua squadra che dovrebbe poter contare di nuovo su Moise Kean.