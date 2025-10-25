Viti e la pazza idea di scalzare Ranieri: ha un pregio che piace a Pioli. Fortini ha vita più dura ma una doppia chance

Non ci sono intoccabili nella Fiorentina di Pioli: questo il tecnico ci ha sempre tenuto a ribadirlo e il concetto riguarda anche il capitano Luca Ranieri. Tecnicamente non il più affine all'idea di costruzione dal basso di Pioli e per questo insidiabile: secondo il Corriere Fiorentino, il Viti visto a Vienna giovedì potrebbe avanzare qualche pretesa, se non la pazza idea a lungo termine di scalzare proprio Ranieri che leader lo è diventato più che altro per la progressiva scomparsa dello zoccolo duro.

Più dura la strada invece per Fortini, che ha messo a segno un assist nella sua prima da titolare con la Fiorentina: davanti ha un Dodo che invece la credibilità tecnica dell'intoccabile l'avrebbe ma ultimamente il brasiliano sta lasciando un po' a desiderare. Mentre il classe 2006 ha una duttilità in grado di dare il cambio sia a lui che a Gosens a sinistra. Per questo le chance potrebbero materializzarsi.