L'edizione fiorentina di Repubblica apre con il seguente titolo in prima pagina: "A Como per rimanere in zona Champions, la Fiorentina cerca

un'altra vittoria".

Pagina 18

A pagina 18 si legge: "Fiorentina non fermarti, un'altra vittoria a Como per continuare a volare".

Pagina 19

Titolo dedicato agli ex della gara a pagina 19: "Cutrone e Belotti, due ex in zona gol".