Sulle pagine de La Nazione viene sottolineato come il presidente Rocco Commisso continui a guidare la sua Fiorentina con passione e determinazione seppur dalla distanza. Il proprietario del club viola sta infatti seguendo la squadra dal New Jersey con costanti contatti con il dg Ferrari per monitorare ogni dettaglio.

Il monito…

Per la gara odierna a Como Commisso ha ribadito l'importanza della concentrazione, credendo fermamente nel lavoro del gruppo e nell’impegno dei suoi giocatori.

…e il motto

In un’intervista di alcuni giorni fa Commisso ha sottolineato l’obiettivo di superare i risultati dello scorso anno e di non accontentarsi: «Non abbiamo fatto nulla, ma sono molto contento della classica». Il suo motto è "Junk in Jewels", ovvero tradotto: “trasformare la fatica in valore”: questo riflette il suo approccio basato su sacrificio, lavoro e armonia, elementi fondamentali per il successo della Fiorentina".