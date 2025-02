L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Luis ‘Lulù’ Oliveira è intervenuto a TGT. Ecco le sue parole sulla situazione in casa viola: “Come ripartire? Andando a vincere subito. A Verona la squadra ritrova Kean, non è un dettaglio. Non so quale sia l'obiettivo della Fiorentina, me lo chiedo anch'io. La squadra ha capito dove vuole arrivare? Ha deciso? Serve chiarezza e lo devono sapere tutti”.

Su Zaniolo: “Gli consiglierei di lavorare in primis su sé stesso, ancor prima della condizione fisica deve stare bene mentalmente. Può recuperare la fiducia nei suoi mezzi, deve credere in ciò che sa fare. Le sue qualità sono indiscutibili, lo vedo ancora come il futuro della Fiorentina e della Nazionale”.