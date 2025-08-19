Pioli scommette su Kospo: il difensore arrivato dal Barcellona resterà con i ‘grandi’ e si giocherà le proprie chances

Arrivato alla Fiorentina con una carta di identità che alla voce anno di nascita recita 2007, Eman Kospo si è guadagnato l'attenzione di tanti, compreso quella di Stefano Pioli.

Kospo stabilmente in prima squadra

Dopo averlo impiegato in alcune delle amichevoli estive, l’allenatore viola ha deciso di tenerlo con sé anche in vista dell'inizio della stagione. Come riporta TuttoMercatoWeb.com, infatti, sembra proprio che la Fiorentina abbia deciso di puntare con forza sul difensore bosniaco e, almeno per questa prima fase di stagione, il ragazzo resterà in prima squadra e non verrà aggregato alla Primavera di Daniele Galloppa per giocare campionato e Youth League.

Il difensore si giocherà le proprie carte

Pioli vuole osservare da vicino la crescita del giovane difensore, anche se all'inizio l'ingresso in squadra sarà graduale per non bruciarne le tappe, al ragazzo è stato ribadito sia dal proprio allenatore, sia da parte della Società, che nei prossimi mesi si misurerà con i 'grandi'. E Kospo potrà giocarsi subito le proprie chances al piano superiore.