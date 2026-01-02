​​

FOTO e VIDEO FN - Solomon è a Firenze! Ecco le immagini del suo arrivo a Peretola

Mattia Sorbetti /
Foto: MS/Fiorentinanews.com
Da pochi minuti è atterrato a Firenze il nuovo acquisto della Fiorentina Manor Solomon, che arriva dal Tottenham

L'operazione

Dopo il termine del prestito al Villarreal, l'ala israeliana arriva a Firenze in prestito con diritto di riscatto dagli Spurs. Nella giornata di oggi previste le sue visite mediche e la firma sul contratto. 

Le immagini del suo arrivo

Queste le immagini del suo arrivo a Peretola raccolte da Fiorentinanews.com 

