FOTO e VIDEO FN - Solomon è a Firenze! Ecco le immagini del suo arrivo a Peretola
Foto: MS/Fiorentinanews.com
Da pochi minuti è atterrato a Firenze il nuovo acquisto della Fiorentina Manor Solomon, che arriva dal Tottenham.
L'operazione
Dopo il termine del prestito al Villarreal, l'ala israeliana arriva a Firenze in prestito con diritto di riscatto dagli Spurs. Nella giornata di oggi previste le sue visite mediche e la firma sul contratto.
Le immagini del suo arrivo
Queste le immagini del suo arrivo a Peretola raccolte da Fiorentinanews.com
