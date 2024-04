A Radio Bruno ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, che è intervenuto anche sulla gara giocata ieri sera dai viola contro la Juventus allo Stadium. Questo il suo commento: "La Fiorentina non è entrata in campo. Si è presentata a Torino senza concentrazione. Che i viola la vedessero come la viglia dei quarti di Conference?

Nzola? Sfortunato, ma dove doveva essere se non lì? Era pronto per la ribattuta. C'è da dire però che giocatori come Orsolini e Berardi hanno fatto più gol di tutti gli esterni della Fiorentina messi insieme negli ultimi due anni presi singolarmente, anche degli attaccanti stessi. Ora serve rimanere concentrati per le sfide in coppa. Ho paura che una sconfitta possa far crollare la Fiorentina".