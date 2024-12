Varela: "Affrontare la Fiorentina è un premio per il nostro percorso. Ammiro molto De Gea, spero di incontrarlo in campo"

Alla vigilia della gara di Conference League contro la Fiorentina, per il Vitoria Guimaraes ha parlato anche il portiere e capitano Bruno Varela: “Sarà una partita difficile vista la qualità e la storia del club viola, ma noi siamo preparati e motivati. L'obiettivo ovviamente è vincere e andare più avanti possibile nella competizione”.

Su De Gea: “Lo ammiro per ciò che ha fatto nella sua carriera. Sarà un piacere affrontarlo qualora dovesse scendere in campo. Tra i portieri di Serie A mi piace molto anche Maignan”.

Sul percorso in Conference: “E' stato un bel percorso, sia a livello di squadra sia sul piano personale. Vogliamo arrivare agli ottavi, intanto la partita di domani sarà un premio per ciò che abbiamo fatto finora. E' sempre bellissimo affrontare la Fiorentina e in generale squadre di questo livello”.

Infine: “Noi diamo tutto allo stesso modo sia in campionato sia in Europa. Quando affronti squadre in giro per il mondo hai gli occhi di tutti addosso, ma per noi non cambia niente anzi siamo ancora più motivati”.