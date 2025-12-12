Zakharchenko: "Il risultato finale è stato questione di fortuna. Giocare contro Dzeko esperienza incredibile"

Il giovanissimo difensore della Dinamo Kiev Vladislav Zakharchenko ha rilasciato un'intervista a Dinamo.Kiev.Ua nel post partita. Nelle sue parole tanto orgoglio per aver giocato contro grandi attaccanti, ma anche un po' di rammarico per l'andamento del match.

Giocare contro Dzeko e Kean

"Volevo vincere e guadagnare punti - ha detto il giovane ucraino - Ma ho provato anche emozioni positive, perché mi è stato assegnato un posto da titolare, il che è stato molto bello. Per me è stata un'esperienza inestimabile giocare contro giocatori come Kean e Dzeko. Quindi, sono emozioni contrastanti. Sul primo gol forse non siamo stati abbastanza attenti; eravamo più concentrati sulla palla che sull'attaccante. Dovremo riguardare questa puntata più tardi e analizzarla."

Questione di fortuna

Il classe 2006 fa poi eco alle parole del proprio allenatore Kostiuk, che in conferenza stampa ha parlato di tante occasioni sprecate da parte dei suoi: "Abbiamo avuto le nostre occasioni - ha detto il difensore - ma anche la Fiorentina ha avuto le sue. È stata una questione di fortuna: loro hanno trasformato le loro, noi no."