Ranieri: "Grazie per aver creduto in me, per la tua umanità, per la tua gentilezza. Senza di te non sarei dove sono. Ciao dire"

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha salutato il direttore generale Joe Barone con un post sul suo profilo Instagram dopo la tragica notizia della morte del dirigente viola. Queste le sue parole:

“Grazie Joe. Grazie per aver creduto in me. Grazie per la tua umanità, gentilezza e empatia. Senza di te non sarei dove sono. Ti devo tanto. Sempre insieme a noi. Ciao dire”