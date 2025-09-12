Cuadrado: "La miglior versione di me l'ho fatta vedere alla Fiorentina e alla Juventus. Io tifoso? Sì, dei bianconeri"

A La Gazzetta dello Sport l'ex Fiorentina Juan Cuadrado è stato interpellato in vista del Derby d'Italia tra Juventus e Inter previsto per questa giornata di Serie A. Il colombiano ha parlato anche del suo passato.

Le parole di Cuadrado

“Il miglior Cuadrado lo avete visto alla Fiorentina e alla Juventus. Tifo? Io sono un tifoso bianconero. Mia madre vive ancora lì e i miei figli sono nati lì. Ho vissuto 8 stagioni magiche e vinto 5 scudetti. Peccato per la finale persa a Cardiff in Champions”.

E sulle simulazioni

“Io cascatore? Sì, magari a volte ho accentuato un po' di più. Ma se cado è perché sono stato toccato”