E dopo il gol su rigore, c'è la Fiorentina per Beltran

Il gol realizzato ai rigori in Internacional di Porto Alegre-River Plate dovrebbe essere stato l'ultimo siglato con la maglia biancorossa per Lucas Beltran. Per il giocatore adesso c'è la Fiorentina.

Su Olé.com è stato ribadito il fatto che esistesse il pre-accordo tra l'attaccante e il club viola. Il quale per prenderlo aveva deciso di non passare dalla clausola rescissoria (da 25 milioni di euro), ma aveva fatto un'offerta per una cifra inferiore al momento.

Cifra che poi avrebbe raggiunto quel limite attraverso bonus e/o la percentuale di un futuro (eventuale) trasferimento.