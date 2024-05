Sul Corriere dello Sport si parla dei rimpianti della Fiorentina, che rischiano di allargarsi ben oltre la partita con il Bruges, facendo riferimento anche al mercato di gennaio:

"Oltre ai rimpianti per le occasioni sprecate, però, adesso iniziano a farsi largo anche i rimpianti per l’evoluzione del mercato di gennaio. La riflessione viene spontanea alla luce del brutto infortunio di Sottil (frattura della clavicola), protagonista nelle ultime 2 partite con 2 reti e giunto purtroppo alla fine della sua stagione. Oggi a Italiano manca un esterno di attacco, per le rotazioni necessarie nel 4-2-3-1 e soprattutto per i cambi a partita in corso. La storia è nota: il tecnico a gennaio avrebbe voluto anche un rinforzo in quel ruolo, era il periodo in cui Nico Gonzalez stava ancora male e Kouame era impegnato in Coppa d’Africa. La Fiorentina ha sondato varie piste, ha provato a prendere Gudmundsson, senza successo, e ha ceduto Brekalo: un cambio in meno a disposizione di Italiano.

Ma oggi i cambi mancanti sono diventati due a causa dell’incidente a Sottil. Mancano 6/7 partite al termine della stagione, in gioco c’è la Conference League e un piazzamento europeo attraverso il campionato: Italiano dovrà gestire con ancora più attenzione il reparto degli esterni e forse pensare a degli adattamenti, lavorando magari su Castrovilli (provando a ripetere ciò che il tecnico fece a suo tempo con Saponara) e Parisi (avanzandolo davanti a Biraghi). Fatti salvi tutti i discorsi sui conti economici, sui bilanci e sull’opportunità di una spesa ulteriore, sarebbe stato sicuramente meglio avere un po’ di abbondanza in più".