Giudice Sportivo, nessuna sanzione per la Fiorentina. Ma Gudmundsson...

Finita l’ottava giornata di Serie A, è stato pubblicato il referto ufficiale del giudice sportivo. Nessun provvedimento rilevante nei confronti della Fiorentina.

La nota del giudice sportivo

Le uniche sanzioni recapitate al club sono quelle per i tre ammoniti nella gara contro il Bologna. Per Robin Gosens e Edin Dzeko si tratta del primo richiamo, mentre per Albert Gudmundsson è il secondo. Per il felsineo Emil Holm, espulso nei minuti finali della partita, è arrivata una squalifica per un turno.

“Brava” la Curva

Si è comportato bene il tifo viola, che non è incappato in provvedimenti di alcun tipo. A differenza dei supporter di Napoli, Roma, Cremonese, Sassuolo, Juventus e Hellas Verona, che hanno costretto le rispettive società a pagare una multa per lancio di materiale pirotecnico.