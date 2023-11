Jovic prende il palo, Maignan stavolta pasticcia e il Milan cede al Borussia Dortmund in Champions: rossoneri quasi fuori

Serata storta per il Milan in Champions, dopo la vittoria sulla Fiorentina: i rossoneri hanno perso per 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund. Gara segnata dal rigore sbagliato in apertura da Giroud perché subito dopo Reus, proprio su rigore, ha portato in vantaggio i tedeschi. Pareggio di Chukwueze con una grande serpentina alla mezz'ora ma nella ripresa due pasticci di Maignan, prima su tiro non violento di Bynoe-Gittens e poi su conclusione centrale di Adeyemi, hanno aperto la strada al Borussia. Nel finale anche un palo colpito da Jovic, per l'assalto finale. La squadra di Pioli è a un passo dall'eliminazione.