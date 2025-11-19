La Fiorentina risfodera il proprio ariete per l'occasione
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina saluta con molta gioia il ritorno in gruppo di Moise Kean.
Presenza certificata
C'era ottimismo circa il recupero del centravanti in vista del match contro la Juventus, questo fatto certamente non secondario, in pratica certifica la sua presenza in campo sabato prossimo.
Riecco l'ariete
Del resto si tratta di un giocatore fondamentale per l'economia di questa squadra, anche se in campionato quest'anno ha realizzato solamente due reti. Vanoli comunque può festeggiare perché la sua Fiorentina potrà risfoderare il proprio ariete.
