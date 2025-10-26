Il Torino rimonta il Genoa nel recupero e scongiura l'ultimo posto in solitaria della Fiorentina. Guarda LA NUOVA classifica di Serie A
Il Torino riesce a strappare la vittoria contro il Genoa in rimonta. I tre punti dei granata scongiurano l'ultimo posto in solitaria della Fiorentina.
La partita
Il Genoa ha subito siglato il vantaggio con un gol al settimo minuto di Thorsby. Il centrocampista, con la complicità dei difensori granata, sfrutta il cross del giovane Ekathor portando avanti la sua squadra. Nel secondo tempo, uno sfortunato autogol di Sabelli e un gol di Maripan nel recupero siglano la rimonta granata.
La nuova classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 18, Milan 17, Roma 15, Inter 15, Bologna 13, Como 13, Juventus 12, Udinese 12, Atalanta 12, Sassuolo 10, Cremonese 11, Torino 11, Cagliari 8, Lazio 8, Parma 7, Lecce 6, Verona 4, Pisa 4,Genoa 3, Fiorentina 3.
💬 Commenti (6)