Bocci: "La prova del nove arriva col Pisa, una squadra che lotta con disperazione. Conference? Dobbiamo pensare da grande squadra"
Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno su quanto visto dalla Fiorentina a Como, commentando poi il seguente impegno europeo in Conference.
Su Vanoli
“Una prova non basta per dire che siamo maturi, la prova del nove arriverà col Pisa: hanno pochi punti ma lottano sempre con quella disperazione di chi sta in fondo alla classifica, la stessa vista da parte della Fiorentina contro il Como, ma non contro Cagliari e Torino. La Fiorentina non ha ancora mai vinto due partite di fila, è il momento di rimuovere questo tabù, una vittoria sarebbe fondamentale. Vanoli aveva completamente cannato la tattica contro il Napoli, facendo esattamente il contrario di quanto visto a Como. Penso che avesse perso il filo del discorso dopo il mercato, può darsi gli avesse fatto perdere la mano sulla squadra: ora invece mi sembra stia trovando equilibrio anche perché i giocatori si stanno ambientando, penso a Harrison. Ora però arriva uno scontro diretto e la Fiorentina, ad oggi, li ha persi tutti”.
Sulla Conference
“Conference? Lo spirito deve essere quello delle grandi squadre, non di snobbarla e pensare solo a salvarsi: bisogna andare là e cercare di superare il turno, poi si vedrà. Considerando però la partita col Pisa e le temperature molto rigide della Polonia, lascerei qualche titolare a casa, ma non significa mettere una seconda squadra come in Coppa contro il Como: cercherei di rimanere vivo per la partita di ritorno”.