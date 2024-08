Un posto per troppi nomi, sgomitano i portieri della Fiorentina. Martinelli non parte, tutto tace sulla cessione di Christensen

La situazione portieri in casa Fiorentina è particolarmente affollata. Con l'arrivo a Firenze di David De Gea, il club viola ha scelto di confermare comunque Pietro Terracciano per garantire una buona alternativa. Restano, comunque, altri nomi dal futuro incerto.

Martinelli resta, tutto sull'uscita di Christensen

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina non ha intenzione di lasciar partire Tommaso Martinelli nonostante qualche voce di mercato dalla Premier League. Il classe 2006 rimarrà nelle gerarchie come terzo, insieme a De Gea e Terracciano. Resta chiaramente ai margini Oliver Christensen, ormai del tutto fuori dal progetto viola e out persino dalla lista dei convocati. Si cerca la cessione in ogni modo, ma ancora tutto tace.