Un'opinione lievemente fuori dal coro quella di Emiliano Viviano a Tvplay, in relazione alla super parata di De Gea nel finale di Genoa-Fiorentina:

"La Fiorentina ha giocato molto meglio del Genoa. Poi ovvio che poteva pareggiare con quel colpo di testa ma la parata di De Gea non è quanto ha raccontato la partita.

Io stesso ho messo su Instagram la foto perché il fermo immagine è bellissimo ma se avesse preso gol lì avrebbe fatto una ca**ta. Perché lui ha perso il passo poi siccome è un fenomeno e un campione assoluto, la toglie dall’incrocio. Ma se non avesse perso il passo non si sarebbe neanche tuffato. Se avessimo visto quel colpo di testa arrotondato entrare in porta, cosa avremmo detto?".