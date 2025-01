Gautieri: "A Palladino va dato un grande merito, per ora ottimo campionato della Fiorentina. Senza Bove è normale perdere certezze. Colpani..."

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, è intervenuto l'allenatore Carmine Gautieri a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina sta facendo un ottimo campionato con una rosa importante. Non penso che Palladino cambierà particolarmente, gioca con la difesa a tre fin dalla Primavera del Monza. Insisterà su questo discorso, anche se poi è cresciuto e maturato. A questo allenatore va dato un grande merito, sta facendo vedere un calcio importante nonostante le ultime difficoltà. Mi impressiona il suo modo di fare calcio”.

“Senza Bove normale fare più fatica. Colpani? Ci sono pressioni diverse”

E aggiunge: “Quando manca uno come Bove fai fatica, la Fiorentina ha perso tranquillità ed equilibrio. Di conseguenza sono mancate delle certezze e dei risultati. Colpani? Potrebbe fare l’esterno in un contesto di 4-3-3, avrebbe poco da difendere e sarebbe molto lucido in discorso offensivo. Evidentemente non riesce a dare continuità in un contesto diverso come Firenze, ci sono pressioni diverse rispetto a Monza. Normale che debba incidere di più”.