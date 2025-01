L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana in vista della prossima gara della Viola: “C’è bisogno di ricominciare a essere concreti, senza dubbio. La partita contro il Monza è vitale, potrebbe addirittura essere uno spartiacque della stagione. Il problema dell’ultimo mese è che sei andato sempre sotto alle altre squadre, i secondi tempi sono stati disastrosi. Anche la Juventus avrebbe potuto vincere e contro il Napoli la Fiorentina non è stata all’altezza delle nostre aspettative”.

“Mi aspetto una brutta partita a Monza. Non facciamoci ingannare dalle otto vittorie”

E aggiunge: “Loro lottano per non retrocedere e sono messi malissimo, questo è chiaro. Per questo la Fiorentina deve andare a creare ancora più problemi, si può sfruttare un aspetto psicologico pesante. Quando lotti per la disperazione come il Monza, subentra quella cagarella che ti fa andare in tilt alle prime difficoltà. Loro non devono sbagliare niente. Ma la Fiorentina non può permettersi di concederglielo. Cosa mi aspetto? Partita brutta, molto contratta. Non facciamoci prendere dalle otto vittorie di fila, guardiamo anche agli errori di Palladino nelle ultime quattro. Ha sbagliato tanto, per formazione e scelte. Come nel primo tempo contro la Lazio era in forte discussione, non vedo perché non debba esserlo adesso”.

“Palladino non l'ho capito per tanti motivi. Sarò un po' vecchia maniera ma…”

Su Palladino: “Non l’ho capito per tanti motivi, è una formazione che mi ha lasciato molto perplesso. Perché mettere Moreno, che aveva giocato un quarto d’ora in Serie A? Ok la Conference, ma la considero la Coppa del Nonno. In ogni caso, penso che il calcio sia semplice. Sarò un po’ vecchia maniera, ma dovevi cercare la stabilità davanti al tuo pubblico”.

“Gudmundsson? Perché lasciarlo fuori? Scelta che mi ha fatto impazzire”

Su Gudmundsson: “Non capisco perché non sia stato messo in campo. Non sta bene? Ma giocatori del genere vanno sempre lasciati in campo, lui ha quella scintilla che può accendersi in qualsiasi momento. Infatti quel lampo ti pare di non vederlo, adesso. Mi ha fatto impazzire questa scelta contro il Napoli, non ho capito Palladino. Non puoi pensare di cambiare una squadra nel momento in cui stai avendo poche certezze, lasciare fuori certi giocatori non aiuta nessuno. Deve essere aiutato, deve poter stare tranquillo. Come vuoi che trovi la condizione stando in panchina?”.