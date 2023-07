La Fiorentina si muove per realizzare in proprio un nuovo parcheggio in un'area adiacente al Viola Park. I ritardi del parcheggio scambiatore della tramvia, che non sarà completato entro il 2024, hanno convinto la società viola a intraprendere il percorso autonomamente.

Quella interessata è un’area di proprietà della signora Dorin, in via Villa i Cedri, accanto a “Casa Dorin”, un'elegante casa vacanze accessoriata in affitto ai turisti. Il terreno costerebbe alla Fiorentina un po’ meno di un milione di euro. Per quanto riguarda l’autorizzazione, trattandosi di parcheggio provvisorio, dipende dal Comune. La Fiorentina dovrà presentare un progetto che preveda il mantenimento della permeabilità dei terreni (che urbanisticamente sono vincolati a destinazione agricola) e le modalità di accesso.

A tal proposito, il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha detto a Fiorentinanews.com: "Anche sul percorso autorizzativo, andrà fatto un punto preciso, ma se dobbiamo passare dal consiglio potrebbe servire anche qualche mese forse fino a novembre. Dovremo essere anche qui molto rapidi. Ci lavoreremo quando la Fiorentina ci presenterà ufficialmente la proposta”.