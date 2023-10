De La Fuente: "Andiamo a Napoli per i tre punti, dopo la Ternana abbiamo rimesso subito la testa al campionato. Domani mi aspetto una battaglia"

Domani a Torre del Greco (NA) andrà in scena la 4° giornata di Serie A Femminile con la Fiorentina impegnata contro il Pomigliano. Le viola arrivano col morale alto forti del passaggio del turno in Coppa Italia contro la Ternana, ma anche per un ottimo inizio di stagione. La partita di domani può essere un'occasione per dare continuità a questa striscia positiva di risultati, e sperare nel frattempo in un passo falso di Juventus e Roma, impegnate rispettivamente contro Sassuolo e Inter.

“Dopo la vittoria sulla Ternana abbiamo subito messo la testa sul Pomigliano - ha detto mister De La Fuente ai canali ufficiali del club -. Il nostro percorso positivo deve continuare. Ho un’ottima squadra per affrontare entrambe le competizioni, il Campionato e la Coppa Italia, quindi andiamo a Napoli per prendere tre punti. Sarà sicuramente una partita difficile, mi aspetto un’altra battaglia”.