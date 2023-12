La Roma resta in nove contro la Fiorentina: i viola non affondano il colpo del ko e devono accontentarsi del punto conquistato all''Olimpico'

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Roma-Fiorentina 1-1 (5' Lukaku. 67' Martinez Quarta)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (80' Maxime Lopez), Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone (72' Gonzalez), Bonaventura (77' Sottil), Kouame; Nzola.

90'+7 Finisce qui la gara. La Fiorentina pareggia con la Roma per 1-1. Giallorossi rimasti in nove nella ripresa, ma i viola dopo il gol del pareggio non hanno ritrovato il modo di segnare un altro gol. La lotta in classifica per la zona Champions League si fa quindi più serrata che mai.

90'+5 Ammonito anche Llorente nella Roma per fallo commesso su Nzola.

90'+4 Fiorentina che sta sfruttando pochissimo la grande superiorità numerica, la Roma sembra intanto essersi compattata.

90'+2 Sventola di Duncan da fuori senza però trovare il bersaglio.

90' Saranno 7 i minuti di recupero.

88' Va al tiro Arthur, para e blocca a terra Rui Patricio.

87' Espulso anche Lukaku nella Roma! Il centravanti giallorosso va a commettere un brutto fallo su Kouame e rimedia il cartellino rosso diretto. Roma in nove adesso.

86' Ammonito Duncan per aver fermato El Shaarawi che era partito in contropiede.

84' Cambio nella Roma: esce Pellegrini, va in campo Bove.

82' Che occasione per la Fiorentina! Calcio d'angolo battuto da Biraghi, Martinez Quarta svetta di testa su N'Dicka ma Rui Patricio compie un'altra grande parata.

80' Altro cambio per la Fiorentina: esce Kayode, tocca a Maxime Lopez.

79' Fallo di Paredes sul connazionale Gonzalez, cartellino giallo per lui.

77' Cambio nella Fiorentina: esce Bonaventura, fa il suo ingresso in campo Sottil.

75' Ammonito Biraghi per fallo su Kristensen.

73' Subito pericoloso Gonzalez, che stacca sul primo palo su cross di Bonaventura, interviene Rui Patricio in parata.

72' Primo cambio nella Fiorentina: esce Ikone, tocca a Gonzalez.

70' Possesso palla prolungato della Fiorentina, la Roma ora è un po' schiacciata nella sua metà campo.

67' GOOOOL!!!!! MARTINEZ QUARTA!!!! Cross di Kouame per il difensore viola che svetta in area e realizza il pareggio per i viola!

65' Espulso Zalewski per doppio cartellino giallo! Roma in dieci. L'esterno giallorosso era stato ammonito a fine primo tempo ma va a commettere fallo su Ikone. Cartellino giallo anche il giocatore viola che si mette a battibeccare con il giocatore della Roma.

63' Traversa di Bonaventura! Imbeccata di Ikone per il centrocampista viola che in area va al tiro centrando il legno!

61' Esce Azmoun nella Roma, dolorante da alcuni minuti: va in campo El Shaarawi.

60' Sugli sviluppi del calcio d'angolo Nzola conclude debolmente e la Roma può riorganizzarsi.

59' Punizione per la Fiorentina, va di testa Martinez Quarta ma devia il pallone in anticipo Mancini.

56' La Fiorentina ha ripreso a giocare nella metà campo della Roma, ma il gioco è spezzettato dalle continue interruzioni del direttore di gara.

53' Occasione per la Roma con Terracciano che esce su Mancini in area, il pallone resta disponibile per gli attaccanti giallorossi ma Duncan è bravissimo ad allontanare tempestivamente il pallone.

50' Occasione per la Fiorentina con Ikone che si presenta sulla destra e cerca il tiro di sinistro sul secondo palo, interviene Rui Patricio in parata.

49' Roma ha iniziato ad attaccare fin da subito in questo inizio di ripresa, ma la difesa viola resta attenta.

46' Inizia il secondo tempo senza nessun cambio dalle parti.

45'+4 Finisce il primo tempo. La Roma è in vantaggio 1-0 sulla Fiorentina grazie al gol siglato da Lukaku al 5'.

45'+3 Perde un pallone Mancini e Bonaventura va al tiro, ma non calcia di potenza e Rui Patricio para e trattiene la sfera.

45'+1 Ci prova di testa Kouame da lontano, pallone che si impenna e poi finisce fuori.

45' Saranno quattro i minuti di recupero.

43' Brividi per la Fiorentina: Azmoun che va a colpire di testa in area su cross di Cristante, il pallone va oltre la traversa.

40' Ammonito Zalewski per fallo su Ikone che temporeggia nel passare il pallone a Bonaventura libero a sinistra.

37' Calcio di punizione battuto da Biraghi, pallone che finisce alto.

36' Il primo ammonito della gara è Cristante, che prima regala un pallone a Kouame e poi va ad intervenire fallosamente su di lui nel tentativo di riprenderselo.

35' Arthur prova a cercare Bonaventura sulla sinistra, ma la difesa della Roma chiude su di lui.

32' Errore in fase di impostazione di Martinez Quarta, con Cristante che intercetta il pallone ma la difesa viola trova poi il modo di rimediare.

29' Lotta a centrocampo che si intensifica, con la Fiorentina che sta provando a far salire i giri del motore.

26' Possesso palla della Roma, la Fiorentina comunque continua a stazionare nella metà campo giallorossa.

23' Cambio nella Roma: non ce la fa a proseguire Dybala che esce, va in campo Azmoun.

22' Gioco fermo per un colpo ricevuto da Dybala in un contrasto con Arthur.

20' Fiorentina che non ha accelerato i ritmi di gioco, e anche la Roma adesso non velocizza la manovra.

17' Che occasione per la Fiorentina! Invenzione di Bonaventura che pennella un pallone al bacio per Nzola in area, ma l'attaccante viola calcia pianissimo permettendo a Rui Patricio di intervenire e salvare la sua porta..

16' Dybala va al cross dalla trequarti per Lukaku in area, chiude di testa Kayode.

13' Altra occasione per la Roma. Zalewski in corsa vince il contrasto con Kayode e serve il pallone arretrato per l'accorrente Dybala: il suo tiro finisce sul fondo vicino al palo destro.

10' Fiorentina che prova a farsi vedere nella metà campo della Roma, ma il gioco viola è per adesso molto lento.

7' Dybala prova il lancio lungo per Pellegrini, rimane attento Terracciano fa suo il pallone in presa alta.

5' Gol della Roma. Azione avvolgente dei giallorossi con Dybala che va al cross dalla destra e scodella in area per il colpo di testa di Lukaku che va a segno. 1-0 per i giallorossi.

3' Squadre in fase di studio: la Roma cerca di farsi vedere in attacco con il lancio lungo, Martinez Quarta chiude su Lukaku.

1' Inizia la gara all'Olimpico. Forza viola!

Roma-Fiorentina, big match della domenica di Serie A. Viola a caccia di un successo contro una grande che manca dalla trasferta di Napoli. Roma che invece vorrà vincere per allungare proprio sulla squadra di Vincenzo Italiano.

Calcio d'inizio alle ore 20:45: FiorentinaNews.com vi offrirà la DIRETTA TESTUALE dell'incontro, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.