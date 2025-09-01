Mercato chiuso in entrata? In realtà c'è ancora l'occasione Ceballos. Ma anche Brescianini...

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, parlando poco prima del match contro il Torino, ha detto, tra le altre cose, che il mercato in entrata dei viola è da considerarsi terminato con l'arrivo di Tariq Lamptey.

Possibilità Ceballos

E' effettivamente così oppure in quest'ultima giornata possiamo aspettarci ancora una mossa da parte del club gigliato? In realtà c'è la possibilità di puntare ancora su Dani Ceballos che è stato proposto alla Fiorentina. Per poter puntare decisi sul giocatore però è necessario liberarsi di qualche pedina a centrocampo prima.

Spifferi su Brescianini

Non solo, La Nazione oggi scrive di ‘spifferi’ relativi a Marco Brescianini dell'Atalanta. Già trattato la scorsa estate, l'ex Frosinone è uno di quelli che piace alla dirigenza gigliata.