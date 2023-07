Intanto un attaccante ex Fiorentina lascia la Serie A e raggiunge... Ghezzal

L'ex attaccante della Fiorentina Ante Rebic, per il quale a inizio mercato si era addirittura ipotizzato un ritorno in viola in un folle scambio con Jovic, lascerà a breve il Milan. I rossoneri hanno trovato l'accordo per la sua cessione dopo quattro anni assieme.

Adesso Rebic è vicinissimo al Besiktas e andrà a giocare in Turchia: affare formalizzato, manca soltanto l'ufficialità. Curiosità: il classe '93 troverà un altro ex viola tra i bianconeri, Rachid Ghezzal, a Firenze nella stagione 2019/20.