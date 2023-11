Se non è stato ad agosto, sarà a gennaio? Lo Spezia ha già l'accordo con la Fiorentina per Pierozzi

Niccolò Pierozzi era stato a un passo dallo Spezia già in estate. A far saltare il suo trasferimento il Liguria era stato un infortunio poi rivelatosi più fastidioso del previsto. Il mercato invernale potrebbe essere il momento giusto per chiudere l'affare. Come scrive Il Secolo XIX, la società di La Spezia avrebbe già un accordo di massima con la Fiorentina per riportare il terzino destro nella serie cadetta dopo il prestito dello scorso anno alla Reggina.

Da capire come si muoverà la società viola in caso di una sua cessione, valutando con attenzione anche il recupero di Dodo.