Orsolini aveva ragione, c'è frattura per Bernardeschi: lungo stop per il 10 dei felsinei, che salterà anche la Fiorentina

Il labiale di Orsolini - ‘si è rotto la spalla’ - ieri sera non aveva fatto presagire nulla di buono, e infatti così è stato: è arrivato il report medico riguardo all'infortunio subito ieri da Bernardeschi, uscito prima dal campo durante la semifinale di Supercoppa contro l'Inter.

Lungo stop, c'è frattura

Ebbene, ciò che è sembrato subito un problema serio si è rivelato tale: Bernardeschi ha riportato una frattura angolata della clavicola sinistra, che lo terrà lontano dai campi per almeno sei settimane.

Niente Fiorentina

Finito il suo 2025 calcistico, ma attenzione, perché la notizia interessa anche la Fiorentina: il Bologna accoglierà infatti i viola al Dall'Ara il prossimo 18 gennaio, ma lo farà senza il suo numero 10.