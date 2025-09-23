"Non sono troppi 27 milioni per Piccoli, prezzo giusto. Se avesse segnato tre gol parleremmo di tutt'altro"

La situazione attuale in casa Fiorentina, per certi versi, è piuttosto preoccupante. Questa la posizione del giornalista Riccardo Galli a Radio Bruno Toscana: “Adesso è un momento molto delicato, perché può entrarti dentro la paura ed è una delle sensazioni peggiori. A Pisa questo può succedere, conosciamo quanto sia importante la partita. Senza trovare la chiave giusta può essere difficile anche lì”.

“Piccoli? Prezzo giusto, se avesse segnato tre gol…”

Su Piccoli, invece: “Non penso che 27 milioni siano troppi per lui. Se avesse fatto tre gol, staremmo a parlare di tutt'altro. Per lui è un prezzo giusto, così costano i calciatori di oggi. Queste sono le cifre che si spendono. Meglio spenderle su altro? Meglio o peggio, non si può sapere”.