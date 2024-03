Sabatini: "Barone perdita umana e manageriale enorme per la Fiorentina. Pradè nello spogliatoio non può avere la sua autorevolezza"

Il giornalista Mediaset, Sandro Sabatini, intervenuto su Lady Radio, ha espresso il suo commento sulle vicende della Fiorentina.

“Una perdita umana e manageriale enorme”

“E' una perdita a livello umano e manageriale enorme quella di Joe Barone e non so come la Fiorentina potrà assorbirla” ha detto Sabatini.

“Pradè non ha la stessa autorevolezza di Barone”

Su Pradè ha aggiunto: “La risposta su di lui l'ha data la Fiorentina tenendolo tutti questi anni e passando da un rinnovo di contratto. Nella sua esperienza in viola ha avuto intuizioni ed ha fatto errori clamorosi. Non credo però che non possa parlare all'interno dello spogliatoio con la stessa autorevolezza di Barone, perché dà la sensazione di essere temporaneo, un vice entrato al posto di un plenipotenziario".