Gol storico per Kayode: l’ex Fiorentina va a segno col Brentford e…

Serata speciale per Michael Kayode. L’ex difensore della Fiorentina ha trovato il primo gol con la maglia del Brentford nel pareggio per 2-2 contro il Wolverhampton in Premier League.

Una rete importante per il terzino, che continua il suo percorso di crescita nel calcio inglese dopo l’esperienza in viola.

Kayode apre la partita

La gara si è sbloccata proprio grazie al classe 2004. Kayode ha firmato il gol che ha portato in vantaggio il Brentford, trovando la prima rete in assoluto con il club londinese.

Un momento speciale per il difensore, che ha festeggiato il suo primo centro con la nuova maglia davanti ai tifosi delle “Bees”.

Brentford beffato

Dopo il vantaggio firmato da Kayode, il Brentford ha raddoppiato col suo bomber Igor Thiago ma si è visto rimontare entrambe le reti dal Wolverhampton, che ha riagganciato i londinesi con Armstrong e Arokodare. Un risultato che consente comunque al Brentford di restare nella parte alta della classifica.

Brentford ottavo e ancora in scia al Chelsea

Con questo pareggio il Brentford resta all’ottavo posto in Premier League, continuando a rimanere a ridosso del Chelsea nella corsa alle posizioni europee. Un campionato fin qui molto positivo per la squadra londinese, che sta cercando di restare agganciata alla zona che porta alle coppe.