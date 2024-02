E Bonaventura può davvero rischiare il posto? Da eroe a 'problema' in un attimo, con un tallone di mezzo

Il tallone era già stato d'intralcio anche per un grande eroe dell'epica ellenistica e caso ha voluto, che proprio dai problemi al tallone sia nato il momento no di Jack Bonaventura. Il giocatore dell'ultimo mese non ha niente a che fare con quello che ha trainato la carretta per tutto il girone d'andata (e per le annate passate), complice anche una fastidiosa questione contrattuale.

Si chiede il Corriere dello Sport-Stadio, se il ragazzo marchigiano possa davvero rischiare il posto, in una Fiorentina che non abbonda propriamente di qualità.