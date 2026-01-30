Pedullà: "Primo contatto diretto tra Fiorentina e Roma per Fortini, ci sarà un'offerta prima del gong"

Si potrebbe sbloccare anche l'affare tra Fiorentina e Roma per Fortini, oggetto del desiderio dei giallorossi in questo mercato invernale. Alfredo Pedullà riporta aggiornamenti sullo stato delle trattative tra le parti.

Roma all'attacco

Se finora, infatti, la Roma si era limitata a guardare dalla finestra, oggi pomeriggio sono arrivati i primi contatti diretti fra i due club per parlare del ragazzo classe 2006. Fortini non è la priorità in casa Roma, ma Pedullà è convinto: ci sarà un'offerta nelle prossime ore in chiusura di mercato.

Rinnovo congelato

Intanto la Fiorentina, che ha proposto il rinnovo a Fortini pur senza trovare un accordo, potrebbe pensare di alzare economicamente l’asticella. Come noto, a Fortini resta un anno e mezzo di contratto ma la stretta di mano sul rinnovo ancora stenta ad arrivare: i risvolti decisivi arriveranno nei prossimi giorni.