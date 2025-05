Dopo tanta gavetta negli staff di Spezia e Fiorentina al fianco di Vincenzo Italiano, Marco Turati quest'anno ha iniziato la sua carriera da allenatore nel Siracusa e ha conquistato la Promozione in Serie C. In un'intervista a tuttoc.com, il tecnico ha parlato anche dei giovani allenati in viola e del suo rapporto con Italiano:

"Perché ci domandiamo perché in altri paesi giocano più giovani rispetto l'Italia? Ma spesso non mi trova d'accordo questa domanda perché, secondo me, da noi ci sono tanti ragazzi giovani che stanno venendo fuori e dico sempre che forse è meglio averne 2-3 forti piuttosto che far giocare tutti. Nella mia ultima esperienza nella Fiorentina, ad esempio, abbiamo fatto giocare diversi ragazzi che venivano dal nostro settore giovanile: ricordo Comuzzo, Kayode e Martinelli quindi, secondo me, dietro i nostri settori giovanili ci sono ragazzi veramente validi e sono sicuro che da questo punto di vista l'Italia avrà veramente un futuro roseo".

E su Italiano: “Vincenzo oltre che essere un amico è un grandissimo allenatore, quindi solo essere accostato a lui mi dà grandissima gioia, ma veramente questi sono allenatori di altri livelli, di altri pianeti che non c' entrano niente con questa categoria. Io mi godo solamente questo momento e spero di ripartire il prossimo anno in una categoria molto più complicata e di ritagliarmi il mio piccolo spazio”.