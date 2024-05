Ufficiale: Kokorin non è più un giocatore della Fiorentina. C'è ancora Cipro nel suo futuro

Si separano definitivamente le strade tra la Fiorentina e l'attaccante russo Aleksandr Kokorin. Il giocatore, in prestito a Cipro all'Aris Limassol per la seconda stagione di fila, andrà in scadenza a giugno con i viola, ma rinnoverà con la società cipriota.

Un'altra stagione a Cipro per Kokorin

L'annuncio del rinnovo di Kokorin con l'Aris Limassol è arrivato in queste ore tramite gli account social. Si tratta di un altro anno di accordo fino al 30 giugno 2025.

Il video dell'annuncio

Di seguito trovate il video con il quel l'Aris Limassol ha annunciato il rinnovo dell'ormai ex viola Kokorin: