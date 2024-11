Juric e la Roma non sono mai stati cosi lontani: in caso di sconfitta con il Bologna pronto un ex viola

La sfida di domani tra Roma e Bologna potrebbe davvero essere l’ultima partita di Ivan Juric sulla panchina giallorossa. Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Verona e lo scialbo pareggio di giovedi, nelle ultime ore la dirigenza capitolina avrebbe novità in arrivo per quello che riguarda il suo allenatore: la posizione del tecnico croato sembra essere ormai in bilico.

Juric mai cosi in bilico: se perde con Italiano sarà addio

Nonostante durante la conferenza stampa di questa mattina l’allenatore abbia confermato di sentirsi ben saldo alla guida della Roma, secondo quanto riportato da SkySport nella giornata di ieri i vertici del club avrebbero incontrato un altro allenatore, che si aggiunge alla lunga lista dei pretendenti. Se nelle scorse settimane si parlava di un possibile ritorno di De Rossi, magari affiancato da Ranieri, la linea societaria sembra essere però un’altra.

I Friedkin studiano il traghettatore, e spunta un nuovo nome

Secondo l’emittente infatti alcuni dirigenti giallorossi nelle scorse ore avrebbero avuto un contatto concreto con l’ex tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Rduce dal recente licenziamento dalla panchina dell’Arabia Saudita, il tecnico di Jesi sarebbe stato individuato come traghettatore ideale fino giugno. Mancini per il momento non ha confermato questa ipotesi, ma secondo Sky nelle prossime ore, in caso di nuova sconfitta per i giallorossi, l’affare potrebbe prendere quota.